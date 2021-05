Fotograaf en journalisten aangevallen bij stadion De Graafschap

Aanhangers van voetbalclub De Graafschap hebben, kort na middernacht, bij het stadion van de eerstedivisieclub in Doetinchem een persfotograaf mishandeld en andere journalisten belaagd. De fotograaf werd door vijf mensen besprongen en geslagen, zegt zijn collega.

Hij liep verwondingen aan zijn hand op toen hij zijn apparatuur probeerde te beschermen. De fotograaf die werkt voor een fotopersbureau, heeft gezegd aangifte te doen van mishandeling.

Ook verslaggevers van Omroep Gelderland werden belaagd door supporters. De journalisten verlieten daarop het stadion, meldt de zender. Er zijn volgens de politie nog geen aanhoudingen verricht.

Ongeveer tweehonderd supporters waren naar het stadion gekomen om de spelersbus te begroeten die terugkeerde uit Amsterdam. Ze deden dit om de ploeg, die promotie naar de Eredivisie zag mislopen, een hart onder de riem te steken.

De Graafschap speelde vrijdagavond met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax. Bij een overwinning was de promotie naar de Eredivisie een feit geweest. De ploeg kan woensdag alsnog promotie afdwingen als het de laatste wedstrijd van de competitie wint.

De spelers werden onthaald met spreekkoren en het afsteken van vuurwerk. De poorten van het stadion waren opengezet. Er was een flinke politiemacht op de been en er vloog een drone boven het stadion, maar de politie greep verder niet in. De meeste supporters gingen vrij snel weg toen de spelers naar binnen gingen.