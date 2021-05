Nader onderzoek naar gebeurtenissen bij stadion De Graafschap

De politie Oost-Nederland gaat het gedrag van voetbalfans tegen journalisten afgelopen nacht bij het stadion van De Graafschap in Doetinchem nader onderzoeken. Dat gebeurt onder meer door gesprekken met de stewards die waren ingezet om de terugkeer van de ploeg uit Amsterdam in goede banen te leiden. Een fotograaf kreeg te maken met duw- en trekwerk, aldus de politie, en liep een verwonding op aan zijn duim.

Ook zullen eventuele filmbeelden worden bekeken om vast te stellen wat er precies is gebeurd. De fotograaf, die werkt voor een fotopersbureau, heeft gezegd aangifte te doen van mishandeling, maar heeft dat volgens de politie nog niet gedaan. Als hij het doet zal er uitgebreid met hem worden gesproken over het voorval.

Ongeveer tweehonderd De Graafschap-supporters waren naar het stadion gekomen om de spelersbus te begroeten die terugkeerde uit Amsterdam na gelijkspel tegen Jong Ajax. Ze deden dit om de ploeg, die promotie naar de Eredivisie zag mislopen, een hart onder de riem te steken.

De spelers werden onthaald met spreekkoren en het afsteken van vuurwerk. De poorten van het stadion waren opengezet. Er was een flinke politiemacht op de been en er vloog een drone boven het stadion, maar de politie greep verder niet in. De meeste supporters gingen vrij snel weg toen de spelers naar binnen gingen.