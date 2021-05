Oud-presentator Andere Tijden snapt dat programma verdwijnt

Oud-presentator Hans Goedkoop van het televisieprogramma Andere Tijden begrijpt dat het programma van televisie verdwijnt, zegt hij in Trouw. Het is volgens hem logisch dat de NPO een ander format gaat proberen, aangezien het kijken steeds vaker digitaal gebeurt.

“Kijkcijfers lopen terug, budgetten worden kleiner en er moet een nieuwe digitale wereld worden bediend. Ik kan moeilijk tegen de netmanager zeggen: ‘Wat een schandaal dat je een programma dat minder kijkers trekt na 22 jaar wilt afschaffen'”, aldus Goedkoop in de krant.

De oud-presentator vindt het wel jammer dat Andere Tijden verdwijnt. Het programma heeft volgens Goedkoop nog steeds veel waarde. “In een maatschappelijk veld dat steeds verder polariseert, is Andere Tijden interessant gebleven voor iedereen tussen SP en PVV. In het oog van de storm lieten wij aan de hand van de geschiedenis zien dat het vaak te makkelijk is meteen partij te kiezen, dat iedereen wel een beetje gelijk heeft.”

Goedkoop presenteerde het programma van 2000 tot 2019, maar stopte toen het programma terugging van 35 naar achttien afleveringen per jaar. “Dat leek mij een sterfhuisconstructie en ik had geen zin om nog een paar jaar langzaam te sterven.”