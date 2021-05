Aantal nieuwe coronagevallen ruim onder gemiddelde

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal uitgekomen op 6704, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is ruim onder het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7529 besmettingen per etmaal.

Rotterdam telde met een aantal van 430 veruit de meeste nieuwe besmettingen. In Amsterdam kwamen er 264 nieuwe coronagevallen bij, in Den Haag 180. Eindhoven en Utrecht kregen er respectievelijk 132 en 116 bij tussen zaterdagochtend en zondagochtend.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met vier. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Zaterdag werden 29 overlijdens geregistreerd.

In totaal telde het RIVM de afgelopen zeven dagen 52.700 positieve coronatesten. In dezelfde tijd registreerde het instituut 152 sterfgevallen. Dat is meer dan de week ervoor. Toen kwam het aantal positieve testen op 46.538 en werden er 123 sterfgevallen geregistreerd door Covid-19.