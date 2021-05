Grapperhaus: kabinet heeft oog voor grote druk politie

Het kabinet heeft “natuurlijk” oog voor de grote druk waaronder de politie haar werk op dit moment moet doen. Dat laat een woordvoerder van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten in een reactie op het niet doorgaan van politieacties zondag rond de wedstrijd van Feyenoord tegen Ajax in De Kuip in Rotterdam.

Minister Grapperhaus zal eind van de middag, na het Catshuisoverleg, namens het kabinet extra telefonisch overleg hebben met de vakbonden, staat in de reactie. “Begin deze week stond er al een gesprek met de bonden gepland en ook dit zal doorgang vinden.”

De grote druk waaronder de politie op dit moment haar werk moet doen is “een belangrijk onderwerp van de gesprekken”, staat in de reactie van Grapperhaus. De gesprekken zullen niet alleen over de cao gaan, maar ook over de werkdruk van de politie en hun wens om met voorrang gevaccineerd te worden tegen corona, gaf politiebond ACP eerder al aan.

Zaterdag werd bekend dat de politiebonden hun achterban hadden voorgesteld om zondag rond de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax het werk tijdelijk neer te leggen, onder meer omdat het cao-overleg eerder was geklapt. De staking had tussen 13.00 uur en 15.00 uur moeten gebeuren. De klassieker begint om 14.30 uur.

De gemeente Rotterdam stapte naar de rechter om de politieactie te voorkomen. Tijdens dat kort geding zei voorzitter van de politievakbond ACP Gerrit van de Kamp dat het kabinet heeft toegezegd de cao-onderhandelingen weer voort te zetten. Daarmee is er geen reden meer voor een staking, gaf Van de Kamp aan. De gemeente Rotterdam trok vervolgens het kort geding in.