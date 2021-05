Politiestaking zondagmiddag in Rotterdam gaat niet door

De staking zondagmiddag van de politievakbonden in Rotterdam gaat niet door. Het kabinet heeft toegezegd de cao-onderhandelingen weer voort te zetten en daarmee is er geen reden meer voor een staking, zegt voorzitter van de politievakbond ACP Gerrit van de Kamp. De politie wilde het werk neerleggen rond de voetbalwedstrijd Feyenoord – Ajax die om 14.30 uur begint.

Tijdens een door de gemeente Rotterdam aangespannen kort geding werd de handreiking aan de vakbonden gedaan, waarmee de zaak van de baan is. Zondagmiddag is er contact tussen de politie en demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en maandag zal er verder gesproken worden. De gesprekken zullen niet alleen over de cao gaan, maar ook over de werkdruk van de politie en hun wens om met voorrang gevaccineerd te worden tegen corona.

Als de staking van de politievakbonden was doorgegaan had de voetbalwedstrijd Feyenoord – Ajax afgelast moeten worden, zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke tijdens het kort geding. Volgens Westerbeke verzamelden supporters zich eind van de ochtend al her en der in de stad. Hij had daarom grote zorgen over de veiligheid rond de klassieker, die altijd al met spanningen omgeven is maar nu helemaal.

Als de wedstrijd verplaatst had moeten worden, was die naar 19 mei gegaan. Dat is midden in de week van het Eurovisie Songfestival dat ook in Rotterdam plaatsvindt.

Afgelopen week vonden er explosies plaats bij cafés in Rotterdam die vaak door Feyenoord-supporters bezocht worden en daarna ook bij een café van Ajax in Amsterdam. De ME moest zaterdag ingrijpen bij het trainingscomplex van Feyenoord waar supporters de politie bekogelden met onder meer vuurwerk.

Zaterdag werd bekend dat de politiebonden hun achterban hebben voorgesteld om zondag tijdens de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax het werk tijdelijk neer te leggen omdat het cao-overleg eerder was geklapt. Dat had tussen 13.00 uur en 15.00 uur moeten gebeuren.

Grapperhaus en de bonden zitten al tijden in een impasse over een loonsverhoging. Vanuit de overheid is een verhoging met 1,3 procent aangeboden en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro. De bonden willen een verhoging met 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen van 350 euro en 300 euro. Omdat het kabinet volgens de bonden niet is gekomen met “een acceptabele loonsverhoging” wordt er al maanden actiegevoerd. De nieuwe cao had januari van dit jaar moeten ingaan.