Rust heerst rond De Kuip na verloren klassieker tegen Ajax

Rond De Kuip in Rotterdam-Zuid is het zeer rustig na afloop van de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, die met 0-3 door de Amsterdammers werd gewonnen. Bij het stadion en in de omgeving is wel politie aanwezig, maar supporters zijn er niet.

De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld. Vanwege de coronapandemie zijn de stoelen van alle voetbalstadions in het land vooralsnog leeg. Ook in de Rotterdamse binnenstad was zondagmiddag weinig te merken van de klassieker die verderop aan de gang was. In de winkelstraten en op terrassen was het druk, maar niet met voetbalfans. De wedstrijd viel er ook niet te volgen.

In aanloop naar de wedstrijd heeft de politie wel meerdere supportersgroepen tegengehouden die volgens de Rotterdamse locoburgemeester Bert Wijbenga uit waren op confrontaties. In Vlaardingen werden enkele tientallen voetbalsupporters ingesloten door de Mobiele Eenheid. Daarbij werden negen mensen aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. “Denk daarbij aan boksbeugels, een honkbalknuppel en illegaal vuurwerk. Dingen die je niet bij je hoeft te hebben als je een potje voetbal gaat kijken”, aldus een politiewoordvoerder.

Bij het stadion, waar het voor de wedstrijd stil was en een handjevol supporters liep, werden vier aanhoudingen verricht voor “zaken als belediging of illegaal vuurwerkbezit”, zegt de woordvoerder. Grote incidenten bleven uit.

De klassieker is altijd gespannen, maar dit jaar al helemaal. Afgelopen week vonden explosies plaats bij cafés in Rotterdam die vaak door supporters van Feyenoord bezocht worden en daarna ook bij een Ajax-café in Amsterdam. De ME moest zaterdag ingrijpen bij het trainingscomplex van Feyenoord waar supporters de politie bekogelden met onder meer vuurwerk. Ook hing een politiestaking in de lucht, maar die ging niet door nadat het kabinet aan de politievakbonden had toegezegd verder te willen praten over een nieuwe cao.

Een crowdfundingactie voor een van de getroffen cafés, The Hide Away in Rotterdam, heeft inmiddels ruim 17.000 euro opgeleverd om de schade te herstellen.