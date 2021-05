Aantal coronapatiënten op ic’s daalt voor vijfde dag op rij

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is opnieuw gedaald, met 10 patiënten. Op dit moment liggen er 757 patiënten met corona op de ic’s, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten op de ic’s afneemt.

Het aantal Covid-19-patiënten op de verpleegafdelingen nam wel toe, met 62. In totaal liggen nu 2487 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 52 meer dan een dag eerder. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten blijft nu al wel voor de derde dag op rij onder de 2500. Ook vergeleken met vorige week maandag en de drie maandagen ervoor is het totale aantal opnames gedaald.

Naast het aantal mensen dat op dit moment in de ziekenhuizen ligt, is ook het aantal nieuwe opnames per dag van belang. Op de intensive cares lijkt het aantal nieuwe opnames te dalen. Gemiddeld werden er afgelopen zeven dagen 39 nieuwe coronapatiënten per dag opgenomen op de ic’s en dat zijn er 9 minder dan de week ervoor. Op de verpleegafdelingen is hetzelfde te zien. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames van coronapatiënten per dag was daar afgelopen week 228, een daling van 31 opnames vergelijken met een week eerder.

Volgens het LCPS neemt de totale ziekenhuisbezetting komende periode “langzaam verder af”. De bezetting op de intensive cares is volgens het LCPS stabiel, maar hoog, waardoor de reguliere zorg nog steeds onder druk staat.

Maandag werd duidelijk dat het kabinet naar alle waarschijnlijkheid niet deze week, maar pas volgende week maandag beslist of versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf woensdag 19 mei kunnen doorgaan. Dinsdag besluit het kabinet aan welke voorwaarden dan voldaan moet worden om de versoepelingen door te voeren. Vermoedelijk gaat het om dezelfde criteria die het Outbreak Management Team (OMT) hanteert, namelijk een daling van 20 procent van de opnames voor ziekenhuizen en ic’s.