Coronamaatregelen blijven gelden, eisen Viruswaarheid afgewezen

Het kabinet hoeft de coronamaatregelen niet in te trekken. Actiegroep Viruswaarheid had dat in een kort geding geëist, maar de rechtbank in Den Haag heeft die eis afgewezen.

Volgens de rechter zijn de maatregelen wettelijk goed geregeld, er is “sprake van een voldoende wettelijke basis”. Viruswaarheid zei dat er feitelijk sprake is van een noodtoestand zonder dat het kabinet een noodtoestand heeft uitgeroepen, en dat zou in strijd met internationaal recht zijn. Ook daar ging de rechtbank niet in mee. Viruswaarheid vond verder dat er geen sprake is van een epidemie, maar ook dat argument veegde de rechtbank van tafel.

Viruswaarheid procedeerde eerder tegen de Staat. Een procedure over afschaffing van de avondklok werd in eerste instantie gewonnen, maar die overwinning was van korte duur. In hoger beroep hield de rechter de avondklok in stand. Viruswaarheid zei dat dit oordeel van het gerechtshof niet klopt, maar een nieuw kort geding is niet de plek om dat aan te vechten, aldus de rechter maandag.