De Jonge: versoepelingen mogen niet leiden tot versloffing

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge ziet in de coronacijfers dat de piek in het aantal ziekenhuisopnames achter de rug is. De grote vraag is of die daling “scherp genoeg” is voor versoepelingen. Dat zei hij maandag na overleg op het ministerie van Algemene Zaken. De Jonge zei erbij dat versoepelingen dan niet mogen leiden tot het “versloffen” van gedrag, zoals gebeurde rond Koningsdag en de feesten die voetbalsupporters vierden.

“De GGD heeft sinds Koningsdag aanzienlijk meer clusters te verwerken in het bron- en contactonderzoek dan daarvoor. Dus wat we moeten doen is met elkaar weliswaar heel voorzichtig stappen zetten in de versoepeling, maar wel echt oppassen dat die versoepelingen niet leiden tot versloffing van ons gedrag”, zei De Jonge. Momenteel draagt nog één op de honderd mensen het coronavirus bij zich, aldus de minister. “Dat is natuurlijk geen situatie waarin je veilig weer kunt staan hossen op een plein.”

Volgens De Jonge is het vooral van belang dat de druk op de zorg afneemt, zowel om het personeel zoveel mogelijk lucht te geven als om de uitgestelde operaties te kunnen hervatten. Dat zal er ook toe leiden dat de kans groter wordt dat Nederlanders deze zomer met vakantie kunnen naar het buitenland. Vergeleken met andere Europese landen staat Nederland er qua besmettingsgraad namelijk momenteel “niet goed op”. Als dat zo blijft, kan het zijn dat andere landen Nederlanders ook deze zomer zullen weren.