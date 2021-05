Journalistieke prijs Tegel voor Follow the Money-journalisten

Onderzoeksjournalisten Eelke van Ark en Jan-Hein Strop van onderzoeksplatform Follow the Money hebben in de categorie nieuws De Tegel gewonnen. Dat is een van de belangrijkste prijzen in de Nederlandse journalistiek.

De twee kregen de prijs voor hun publicatie in maart vorig jaar over de Zwitserse farmaceut Roche. De journalisten brachten toen aan het licht dat Roche zijn machtspositie zou misbruiken waardoor er onvoldoende coronatesten beschikbaar zouden komen voor de Nederlandse markt. Van Ark en Strop ontdekten dat na gesprekken met het RIVM, verschillende laboratoria en Roche zelf. Voor de tests was er een tekort aan een bepaalde vloeistof. Die vloeistof kunnen laboratoria makkelijk zelf maken, maar het precieze recept daarvoor hield de farmaceut geheim.

Na de publicatie kreeg Roche een storm van kritiek over zich heen, en de Europese Commissie onderzocht of het bedrijf gedwongen kon worden om genoeg vloeistof voor coronatests te produceren. Na die ophef deelde Roche de receptuur van de testvloeistof alsnog met Nederlandse laboratoria.

Volgens het juryrapport toonden de journalisten een “groot doorzettingsvermogen om de primeur boven water te krijgen”. De winnaars worden maandag bekendgemaakt vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Er worden ook nog Tegels uitgereikt in twaalf andere categorie├źn, waaronder beste verslaggeving, het beste interview en het beste regionale en lokale nieuws. De uitreiking is via een livestream te volgen.

Vorig jaar vielen onder anderen Pieter Klein (RTL Nieuws) en Jan Kleinnijenhuis (Trouw) in de prijzen voor hun onderzoek naar de toeslagenaffaire rond de kinderopvang. Ben Meindertsma en Lex Runderkamp van de NOS en Kees Versteegh en Jannie Schipper van NRC wonnen vorig jaar in de categorie nieuws voor hun onthulling dat bij een Nederlandse luchtaanval op een bommenfabriek van IS in Hawija in Irak zeker zeventig burgerdoden vielen.