Kabinet besluit volgende week over versoepelingen per 19 mei

Het kabinet beslist naar alle waarschijnlijkheid pas volgende week maandag of versoepelingen vanaf woensdag 19 mei kunnen doorgaan. Dat zeggen ingewijden naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Het gaat om de tweede stap zoals het deels openen van dierenparken en sportscholen. Eerder noemden ingewijden 18 mei als datum.

Aanstaande dinsdag besluit het kabinet aan welke voorwaarden dan voldaan moet worden om de versoepelingen door te voeren. Dinsdagavond maken demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge die voorwaarden op een persconferentie bekend. Vermoedelijk gaat het om dezelfde criteria die het Outbreak Management Team (OMT) hanteert, namelijk een daling van 20 procent van de opnames voor ziekenhuizen en ic’s.

Rutte en De Jonge zullen dinsdagavond ook zeggen dat het advies om niet naar het buitenland te reizen vervalt per 15 mei. Vanaf dan worden de reisadviezen weer per land gegeven.

Als de versoepelingen vanaf volgende week woensdag kunnen doorgaan, gaat het om de volledige tweede stap van het openingsplan. Bepaalde sectoren eerder openen door middel van toegangstesten laat langer op zich wachten. Hoewel ook dit onderdeel was van de tweede fase, moet de Eerste Kamer de wet nog behandelen. Het kabinet streeft ernaar dat het toegangstesten in juni ingaat, zei De Jonge vorige week in een debat.