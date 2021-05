Laatste geëvacueerde bewoners Lelystad mogen nog niet naar huis

De bewoners van de ongeveer vijftig ontruimde woningen in de wijk Punter in de gemeente Lelystad die nog niet zijn vrijgegeven, mogen voorlopig nog niet naar huis. Dat meldt de gemeente in de nacht van zondag op maandag.

Zondagavond gaf de gemeente nog aan te verwachten dat alle bewoners rond middernacht weer naar huis zouden kunnen. Een groot deel van de wijk werd al eerder op de avond veilig verklaard door de brandweer.

Volgens de gemeente is het door technische problemen met de doorspoeling van het riool niet gelukt om de woningen veilig genoeg te krijgen voor de terugkeer van de bewoners. De brandweer en andere hulpverleners werken vannacht door om de problemen op te lossen.

De woonwijk is al sinds zaterdagavond het toneel van grootscheepse ontruimingen. Daartoe hadden de gemeente en de hulpdiensten uit voorzorg besloten, omdat in het riool een ‘benzine-achtige stof’ bleek te zitten. Om wat voor stof het precies gaat is nog altijd onduidelijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt monsters uit het riool en komt volgens de gemeente uiterlijk dinsdag met uitkomsten.

Om de problemen op te lossen is rioolwater met tankwagens afgevoerd en zijn de riolen gespoeld. Het duurde lang voordat daarmee het gewenste resultaat was bereikt. Zondagavond waren nog altijd ongeveer vijftig woningen in twee straten ontruimd. “Het valt ons ook tegen. We hadden gehoopt dat het nu wel weg zou zijn”, zei een gemeentewoordvoerder.

Ook de Veiligheidsregio Flevoland “wacht met smart op de uitslag” van het RIVM. Meerdere mensen die al eerder terug naar huis mochten, hebben geklaagd over hoofdpijn. Bij sommige mensen hangt de lucht nog in de woning. De veiligheidsregio raadt hen aan het huis goed te ventileren. “Ook is het goed om putjes door te spoelen en de wc door te trekken, zodat alles uit het riool weggespoeld wordt”, zegt een woordvoerder. Als mensen dan nog steeds last houden van hoofdpijn, wordt geadviseerd een huisarts te raadplegen.