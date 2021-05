Laatste kaarten songfestival dinsdag in de verkoop

De laatste kaarten voor het Eurovisie Songfestival gaan dinsdagmiddag in de verkoop. Volgens de organisatie zijn er “nog enkele kaarten” beschikbaar. Om hoeveel kaarten het precies gaat, is niet bekend.

Mensen die vorig jaar al een kaartje hadden, kregen voorrang bij de verkoop. Alle geïnteresseerde tickethouders hebben een kaartje weten te bemachtigen, zo laat de organisatie weten op Twitter.

“Nederlandse fans zijn onverminderd enthousiast om de shows bij te wonen. Vanuit het buitenland is er, zoals verwacht, veel minder interesse, vanwege reisadviezen en -beperkingen”, aldus uitvoerend producent Sietse Bakker in een verklaring. “Daardoor zijn er nog kaarten beschikbaar, waar we een aantal Nederlandse fans ongetwijfeld blij mee gaan maken.”

Via de website kunnen mensen zich aanmelden voor de verkoop. Wanneer er voldoende animo is, wordt de lijst gesloten. Vervolgens start de laatste verkoopronde op 11 mei om 16.00 uur. Het 65e Eurovisie Songfestival, een Fieldlab-experiment en daarom met publiek, is op 18, 20 en 22 mei in Rotterdam Ahoy.