Midden en Kleinbedrijf fel tegen tijdelijke wet testbewijzen

Het is zowel voor de ondernemers uit het MKB als de samenleving niet te aanvaarden dat testen voor toegang wettelijk wordt ingevoerd. Dit schrijft de grootste onafhankelijke MKB organisatie beUnited met 38.000 leden in een open brief aan de Tweede Kamer, die dinsdag stemt over de tijdelijke wet testbewijzen Covid-19.

De MKB sector, 99% van het totale bedrijfsleven in Nederland, bestaat uit totaal meer dan 1,9 miljoen zelfstandigen met circa 7 miljoen werknemers. Een sector van het allergrootste belang voor de Nederlandse economie. Samen met de werknemers vullen zij het merendeel van de schatkist waar nu 925 miljoen uit dreigt te worden verspild.

Uit een recente enquête onder beUnited-leden blijkt dat MKB ondernemers vinden dat heropening van de samenleving zo snel mogelijk en zonder barrières dient plaats te vinden. Voor het overgrote deel zijn zij niet bereid, nog in staat, om testbewijzen als voorwaarde voor toegang in te zetten. Ook de door de overheid bedachte noodvoorzieningen kunnen praktisch en kostentechnisch niet permanent geïnstalleerd blijven.

Tevens blijkt uit de enquête dat de steunmaatregelen verre van toereikend blijken, de reserves zowel zakelijk als privé op zijn, de belastingschulden onoverkomelijk en de verborgen werkloosheid inmiddels zeer hoog is. Er dient een beroep te worden gedaan op andere vormen van solidariteit en beter doordachte maatregelen bij eventuele volgende uitbraken.

Testen voor toegang is praktisch gezien onhaalbaar en te duur

Voor ondernemers en de samenleving is het onwenselijk dat er een maatschappij ontstaat waarbij toegangstesten een norm worden. Testen ondermijnt het gelijke speelveld in het bedrijfsleven. Voor het MKB is het niet haalbaar om zich in te richten op de controle op testresultaten. Deze zijn niet lang genoeg geldig om in de praktijk te functioneren. Daarbij is het ook onrealistisch om te denken dat werknemers en bezoekers de mogelijkheid, tijd of motivatie hebben om voor een bezoek naar de testlocaties af te reizen.

Los van de eventuele kosten van de test zelf staat de benodigde inspanning van het individu niet in verhouding tot de vrijheid die daarmee zou worden teruggegeven aan de samenleving. Er zal tevens een onacceptabel verschil ontstaan tussen grote en kleine bedrijven of organisaties. Het gelijke speelveld is volledig zoek met een maatregel als deze. De investering en operationele kosten van de controle op testresultaten zijn voor kleine organisaties niet te dragen. Tevens werpt het testen voor de bezoeker of consument een te hoge drempel op.

Geen nieuwe maatregelen als lockdowns of avondklokken

Het wordt tijd dat er gerichte maatregelen worden genomen en blijk wordt gegeven aan voortschrijdend inzicht. Er is geen enkel onderzoek dat aantoont dat de maatregelen die zijn genomen effect hebben gehad op de verspreiding van het virus. Maatregelen als het beschermen van de kwetsbaren en de maatschappij-brede inzet op goede ventilatie zullen effectiever zijn nu de WHO en het CDC inmiddels ook erkennen dat aerosolen de grootste rol spelen in de verspreiding.

Installeren van permanente noodvoorzieningen

“Ondernemers weten als geen ander dat een leven zonder risico’s niet bestaat. We leven al eeuwen met het risico van virussen maar daar kunnen we ons leven niet voor stilzetten. Laten we samen blijven werken aan een gezondere maatschappij, met gezonde voeding, sporten, sociale contacten en minder stress. Iets waar deze maatregelen juist volledig aan voorbij gaan”, aldus Pancras Pouw, oprichter van beUnited.

Zoals aan het begin van de crisis ten doel was gesteld, dringt het MKB aan op het installeren van een permanente noodvoorziening in de gezondheidzorg voor uitbraken als corona. Het is ondenkbaar dat de maatschappij ooit nog op deze wijze onherstelbare schade oploopt door een aanpak zoals die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

Andere vormen van solidariteit

Het leek zo duidelijk, er alles aan doen om de ouderen en kwetsbaren tegen het virus te beschermen, zelfs als dat verregaande implicaties heeft op het leven van de maatschappij. Maar solidariteit dient spontaan en onbaatzuchtig te zijn. Er is geen ethische of politiek-filosofische rechtvaardiging voor het wettelijk opleggen van solidariteit.

Het huidig beleid creëert sociale cohesie enerzijds maar afgedwongen assimilatie anderzijds. Om verdere polarisatie te voorkomen is het daarom tijd om gezamenlijk de beleidsmatige bakens te verzetten en een beroep te doen op andere bronnen van solidariteit. We moeten meer geloven in innerlijke motivaties en in de kracht van menselijke empathie.

Het MKB werkt hard mee aan de oplossingen, maar wil niet langer langs de zijlijn toezien welke maatregelen er uit een zeer beperkt perspectief worden opgelegd. “We moeten niet normaal maken wat niet normaal is”, aldus onze Koning. Testen voor toegang is de druppel die de emmer doet overlopen. “Na anderhalf jaar spreken we niet meer van noodmaatregelen. Er is een structurele aanpak nodig. Daarvoor moet er een breed draagvlak zijn, geen opgelegde regels van bovenaf. Het draagvlak begint bij de voor de economie essentiële 1,9 miljoen zelfstandigen met hun 7 miljoen werknemers”, aldus Pancras Pouw. Dat draagvlak is er niet voor een samenleving met testbewijzen, ook niet tijdelijk.