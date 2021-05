NS gaat reizigers wijzen op snellere trein naar bestemming

De Nederlandse Spoorwegen gaat reizigers op het traject Arnhem – Schiphol – Rotterdam duidelijkere informatie geven hoe ze het snelst op hun bestemming kunnen komen. Deze aanpassing op het informatiebord op de perrons gebeurt na adviezen van consumentenorganisaties als Rover, die NS erop wezen dat reizigers wel wat meer informatie kunnen gebruiken “om ongewenste toeristische routes” te voorkomen nu de NS steeds meer treinen op langere trajecten laat rijden.

De rechtstreekse intercity van Arnhem naar Rotterdam via Schiphol is daar een voorbeeld van. “Vanaf december rijdt er een rechtstreekse Intercity van Arnhem naar Rotterdam via Schiphol. Reizigers tussen Arnhem en Schiphol zijn echter veel sneller op hun bestemming als ze overstappen op Utrecht Centraal. Een foutje is snel gemaakt voor wie alleen naar de eindbestemming kijkt op de borden boven de perrons. Iets vergelijkbaars geldt voor de Intercity van Eindhoven naar Rotterdam die in de daluren rijdt via Schiphol”, aldus Rover.

NS meldt dat het geven van deze informatie een langgekoesterde wens is en dat zo snel mogelijk na de invoering van de nieuwe dienstregeling in december een proef begint op het traject Arnhem – Rotterdam via Schiphol. Op het informatiebord op de perrons wordt het dan ook prominent gemeld als een andere trein sneller in Rotterdam is dan de intercity die Arnhem, Utrecht, Schiphol, Den Haag HS en Rotterdam aandoet, aldus de woordvoerster.