PSV’er Zahavi over woningoverval: zeer vervelende gebeurtenis

PSV’er Eran Zahavi noemt de overval op zijn huis, waarbij zijn vrouw en kinderen werden vastgebonden met tape op hun mond, een “zeer onplezierige gebeurtenis” die “veel verder gaat dan een normale inbraak en diefstal”. Dat schrijft de Israëlische voetballer maandagochtend in het Hebreeuws op Instagram. “Dank allen voor de bezorgdheid en liefde, we vragen iedereen om de situatie te begrijpen en onze privacy te respecteren, zodat we alles kunnen verwerken.”

De vrouw van de spits en vier jonge kinderen werden afgelopen zondagmiddag tijdens de overval op hun huis in Amsterdam vastgebonden. Zijn vrouw werd ook bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn er met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor gegaan en lieten de vrouw en de vier kinderen hulpeloos achter, aldus de politie. De slachtoffers hebben geen letsel opgelopen, maar de overval is voor alle betrokkenen erg heftig en traumatisch geweest, zegt de politie. Er is slachtofferhulp ingeschakeld om het gezin te ondersteunen.

De twee verdachten belden rond 14.40 uur aan bij het huis in de Arenborg in Buitenveldert. Een van hen droeg een postbezorgersjas. Toen Zahavi’s vrouw de deur opendeed, werd ze direct door de man tegen de muur gedrukt. Achter de eerste overvaller kwam een tweede man met een vuurwapen in zijn hand het huis binnen, en hij bedreigde haar. Daarna werden de vrouw en kinderen vastgebonden en zijn de twee op zoek gegaan naar waardevolle spullen, waarbij ze de woning overhoop haalden.

De twee mannen zijn volgens de politie waarschijnlijk rond de 20 jaar oud en ongeveer 1,70 meter lang. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Eran Zahavi was op het moment van de overval met PSV in Tilburg, voor de uitwedstrijd tegen Willem II. De Israëlische spits ging, nadat hij het nieuws hoorde, direct terug naar Amsterdam naar zijn vrouw en kinderen. “Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie heel veel sterkte”, reageerde de aanvoerder van de Eindhovenaren, Denzel Dumfries, na de wedstrijd.