RIVM krijgt nieuwe directeur coronavaccinaties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een nieuwe programmadirecteur aangesteld die binnenkort de leiding krijgt over de coronavaccinaties. Marcel van Raaij, die van het ministerie van Volksgezondheid komt, neemt het op 15 juni over van Jaap van Delden, meldt het instituut.

Het vertrek van Van Delden heeft volgens het RIVM niets te maken met het geruchtmakende interview dat hij eind april gaf in AD. Daarin zei Van Delden onder meer dat het vaccin van AstraZeneca binnenkort niet meer nodig zal zijn. Vooral vanuit huisartsen kwam daar veel kritiek op.

Het was volgens een woordvoerster van het instituut vanaf het begin de bedoeling dat de huidige directie slechts tijdelijk de leiding zou hebben. Volgens haar viel het besluit om een nieuwe programmadirecteur aan te stellen al begin april. “De huidige directie was aangesteld om het vaccinatieprogramma op te starten. Van Delden was de kwartiermaker zogezegd. Omdat het programma nu op stoom is, leek dit een logisch moment om het stokje over te dragen.”

De nieuwe directie wordt uitgebreid van drie naar vier mensen. Naast Van Delden worden ook de twee adjunct-directeuren vervangen. “Zij wilden ook echt graag stoppen, om terug te kunnen naar hun eigen banen”, aldus de RIVM-woordvoerster. “Het afgelopen half jaar heeft bij iedereen z’n tol geĆ«ist.” Naar een vierde directielid wordt nog gezocht.