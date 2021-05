Het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is bereid tot een onderhoud met VVD-voorman en premier Mark Rutte. “Hij is bereid tot een gesprek”, zei Rutte maandagavond in Nieuwsuur.

Omtzigt speelde een belangrijke rol in het blootleggen van de Toeslagenaffaire. Hij werd daarin tegengewerkt door het nu demissionaire kabinet. Omtzigt zit al maanden ziek thuis. Er is sms-contact geweest, aldus Rutte.