Tot nu toe weinig aanmeldingen voor prik medische risicogroepen

Mensen met bepaalde medische risico’s kunnen sinds vorige week een afspraak maken voor een prik tegen het coronavirus, maar daar maken ze nog niet veel gebruik van. Van de 525.000 mensen die sinds donderdag zijn uitgenodigd, hebben ongeveer 180.000 een afspraak gemaakt. Het lage aantal zou met de meivakantie te maken kunnen hebben, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten na een bericht van de NOS.

De groep bestaat in totaal uit ongeveer 1,5 miljoen mensen. Vanwege het grote aantal openstaande afspraken worden de resterende mensen in deze risicogroep sneller uitgenodigd. Zij krijgen nog deze week hun brief. De uitnodigingen aan de ongeveer 345.000 mensen die nog geen afspraak hebben gemaakt, blijven staan, maar het kan zijn dat ze iets langer moeten wachten op hun prik, omdat de mensen die na hen kwamen eerder een afspraak hebben gemaakt.

De mensen in de medische risicogroep worden vanwege hun medische toestand elk jaar ook al uitgenodigd voor de griepprik. Het gaat om mensen met bijvoorbeeld astma of diabetes mellitus, mensen met een afweerstoornis en mensen met problemen aan longen, hart of nieren. De groep bestaat uit mensen die tussen 1961 en 2003 zijn geboren. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of van Moderna. De mensen zijn geselecteerd door hun huisartsen en kunnen voor de prik terecht bij de GGD’en.

Het kan zijn dat sommige mensen in de groep eerder al uitgenodigd en gevaccineerd zijn, zegt het RIVM. Bijvoorbeeld de mensen die in 1961 of 1962 geboren zijn, of mensen die in de zorg werken. Zij hoeven geen nieuwe afspraak te maken. “Wie al gevaccineerd is, mag de tweede uitnodiging weggooien.”