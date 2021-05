Zedenzaak tegen ex-officier nu toch voor de rechter

Na de nodige procedures en heen en weer geschuif, behandelt de rechtbank in Den Haag maandag de strafzaak tegen voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Vincent L. Hij wordt ervan verdacht dat hij in 2016 tegen betaling ontucht met een destijds 16-jarige jongen heeft gepleegd.

De 48-jarige L. werkte bij het functioneel parket (belast met fraude- en milieuzaken) in het arrondissement Amsterdam. Hij werd op 19 april 2017 aangehouden. Tien medeverdachten zijn inmiddels al veroordeeld.

Omdat L. bezwaar had aangetekend tegen de procedure, duurde het een tijdje voor dat de zaak tegen hem behandeld kon worden. Hij deed dat omdat er twee Amsterdamse officieren van justitie bij de vervolging zijn betrokken. Dat is weliswaar niet hetzelfde parket als waar L. werkte, maar wel nauw betrokken. Het is bijvoorbeeld in hetzelfde pand gevestigd.

De zaak is daarna aan het parket in Den Haag overgedragen, maar nog altijd met dezelfde officieren. L. heeft tot aan de Hoge Raad geprobeerd de zaak tegen hem tegen te houden, maar tevergeefs. Inmiddels zitten er wel twee andere officieren van justitie op de zaak.