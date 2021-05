Bijna 10 procent minder nieuwe coronagevallen in afgelopen week

In de afgelopen zeven dagen zijn zo’n 10 procent minder nieuwe coronabesmettingen vastgesteld dan een week eerder. In totaal kregen 47.108 mensen een positief testresultaat. Dat is het laagste weekcijfer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sinds 23 maart heeft gemeld.

Onder de meeste leeftijdsgroepen was sprake van een daling, maar onder jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar nam het aantal geconstateerde besmettingen juist toe met 7 procent. Ook maken de cijfers duidelijk dat meer mensen het virus opliepen tijdens bezoek aan familie of vrienden: zulke bezoeken zijn goed voor 27 procent van de gevallen waarvan de vermoedelijke setting is opgeschreven. In het vorige weekrapport was dat nog 23 procent.

Het RIVM rapporteerde vorige week 52.000 besmettingen. Dat was op weekbasis een afname van 6 procent.

In de nieuwste rapportage staat dat opnieuw minder mensen zich bij de GGD hebben laten testen op het virus. Volgens voorlopige cijfers gingen 354.000 mensen naar de teststraten van de gezondheidsdiensten, 14 procent minder dan een week eerder toen ze zo’n 410.000 testen afnamen. Ook dat waren er al aanzienlijk minder dan in de week daarvoor (min 16 procent). Het instituut legde vorige week al een verband met de meivakantie en doet dat nu opnieuw.

Dat minder mensen zich lieten testen kan komen doordat simpelweg minder mensen klachten hebben, maar het zou ook kunnen dat de testbereidheid in de vakantieweken lager was. Het percentage dat een positieve uitslag kreeg, is afgelopen week juist iets gestegen: van 11,7 procent tot 12,3 procent.

Het reproductiegetal, waarvoor het RIVM twee weken terugkijkt, is ook wat toegenomen, tot 1,01. Dit cijfer drukt uit hoe snel het virus zich verspreidt. Het nieuwste getal heeft betrekking op de situatie zoals die op 26 april was.

Zoals afgelopen dagen al duidelijk werd uit de ziekenhuiscijfers, daalt het aantal nieuwe opnames van mensen met Covid-19. Dat is vooral te danken aan de vaccinaties. De totale instroom daalde volgens de weekcijfers met 22 procent tot 1379. Op de intensive cares was de procentuele afname net zo hoog. Daar kwamen 304 ernstig zieke coronapatiƫnten binnen. Het RIVM merkt op dat de daling die het Outbreak Management Team (OMT) graag ziet voordat de coronamaatregelen verder worden versoepeld hiermee nog niet is bereikt. Het OMT kijkt daarbij naar het zevendaags gemiddelde, legt het RIVM uit.

In de afgelopen week zijn 164 aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Dat zijn er meer dan een week eerder, toen 128 overlijdens werden gemeld.