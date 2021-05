Club van Elf: ook binnenruimtes snel open

Ook binnenruimtes van zogeheten doorstroomlocaties zouden volgende week woensdag alweer open kunnen, zegt de Club van Elf, de overkoepelende organisatie van een groot aantal dagattracties. Volgens directeur Kees Klesman heeft de branche vorig jaar al bewezen dat dit op een veilige manier mogelijk is. Testen van bezoekers is dan niet nodig.

Attractieparken en dierentuinen mogen volgende week woensdag weer open als de ziekenhuizen het minder druk krijgen met coronapatiĆ«nten, maar binnenruimtes blijven nog dicht, maakte het kabinet dinsdag bekend. Maar Klesman zegt dat het in de winkelcentra nu ook al erg druk is. “In een grote mall zou ik me niet veilig voelen, maar bij de leden van De Club van Elf was het vorig jaar al heel veilig met routing, signing en de inzet van ervaren personeel.”

Ook ziet hij graag dat voor woensdag duidelijk is wat er precies onder binnenruimtes verstaan wordt. Wat betreft Klesman gaan de winkels in attractieparken en dierentuinen open, net als winkels in de winkelstraat. “Het is cruciaal dat daar in Veiligheidsregio’s eensluidend over gedacht wordt.” Hij verwacht daarover volgende week meer duidelijkheid te hebben.

Lagere toegangsprijzen als binnenruimtes dichtblijven, zitten er niet in, geeft Klesman aan. De leden van de Club van Elf hebben vorig jaar al fors moeten inleveren door ingestorte bezoekersaantallen. “Er is geen ruimte om de prijs te verlagen.” Hij verwacht ook dat de attractieparken en dierentuinen de komende jaren geen extra geld kunnen steken in vernieuwingen, naast verplichte investeringen, zoals in duurzaamheid.

Bij de Club van Elf zijn 24 dagattracties aangesloten, waaronder enkele dierentuinen, de Efteling, het Rijksmuseum, Madurodam en het Spoorwegmuseum.