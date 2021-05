D66-leider Kaag noemt uitspraken Rutte ‘een begin’

De ideeën die VVD-voorman Mark Rutte over een nieuwe bestuursstijl in Nieuwsuur openbaarde, zijn “een begin en dat vind ik heel belangrijk”. Dat zegt D66-leider Sigrid Kaag.

Er was met spanning uitgekeken naar de denkbeelden van Rutte. Hij had eerder gezegd “radicale ideeën” te hebben over de nieuwe relatie tussen kabinet en parlement.

Kaag vond de geopperde gedachten niet heel radicaal. “Soms is de trailer spannender dan de film.”

Ze is blij dat de grootse partij in de Tweede Kamer nu een aantal belangrijke thema’s omarmt waarvoor haar en andere partijen al langer pleiten. Het gaat volgens Kaag om zaken als het dualisme en het herstel van de rechtstaat. Rutte wordt door veel partijen gezien als de verpersoonlijking van de oude bestuursstijl waarbij coalitiepartijen zaken volledig dichttimmerden en de rest van de Kamer feitelijk buitenspel kwam te staan.

Rutte kwam in Nieuwsuur met een paar voorstellen. Hij wil onder meer bij overleg met de maatschappelijke organisaties over het oplossen van grote problemen, zoals bijvoorbeeld gebeurde met het klimaatakkoord, eerst daarover een debat met de Kamer. Verder moeten uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst meer maatwerk leveren. Ook kan Rutte zich vinden in een regeerakkoord op hoofdlijnen en zeer beperkt coalitieoverleg zodat meer debat in de Kamer mogelijk wordt.

De D66-leider vindt het belangrijk dat er nu tempo wordt gemaakt met de vorming van een nieuw kabinet. D66 werd de tweede partij bij de verkiezingen en zal samen met de VVD het voortouw nemen in de zoektocht naar een nieuwe coalitie.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink. Er zal dan een nieuwe informateur worden aangesteld die op zoek moet gaan naar een nieuw kabinet.