Gommers verwacht in het najaar opnieuw drukte in ziekenhuizen

Virologen gaan ervan uit dat het coronavirus zeker de eerste jaren als verkoudheidsvirus terug gaat komen. Dat betekent dat er ook in het najaar weer mensen in het ziekenhuis belanden, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid.

In een gesprek met Sven Kockelmann in het programma 1 op 1 (NPO Radio 1) zegt de arts-intensivist zich grote zorgen te maken over de toekomstige slagkracht van de intensieve zorgafdelingen in Nederland. Dit najaar voorziet Gommers een fors personeelstekort op de ic’s. De ic-capaciteit moet volgens hem dan ook structureel omhoog. “Wij gaan deze zomer kijken hoe groot die capaciteit dan moet zijn. We denken ongeveer 1200 bedden nodig te hebben. Dat zijn er substantieel meer dan dan de 950 nu”, aldus Gommers.

Verpleegkundigen zitten er volgens de arts “echt doorheen”. “We zien steeds meer uitval en dat gaat ten koste van de kwaliteit van zorg. Mensen beginnen fouten te maken die ze anders niet maken”, aldus Gommers.

Hij wijst erop dat er een apart plan moet komen om straks uitgestelde operaties in te halen. Gommers verwacht wel dat nu het aantal Covid-patiƫnten afneemt, een deel van de operaties dat was afgezegd, weer gedaan kan worden. Hij hoopt dat eind van de maand operaties die normaal gesproken binnen zes weken plaatsvinden, weer binnen die tijd uitgevoerd kunnen. worden.