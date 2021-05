Haagse steker Malek F. in hoger beroep alleen veroordeeld tot tbs

Malek F. (34) is in hoger beroep veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het neersteken van drie willekeurige mensen op straat in Den Haag. Het OM had daarnaast ook twaalf jaar cel geëist voor de steekpartijen op 5 mei 2018, maar hof oordeelt, net als de rechtbank in 2019, dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar was en legde alleen tbs op en geen celstraf.

In de buurt van station Hollands Spoor stak F. zijn slachtoffers meerdere malen, wat leidde tot levensgevaarlijke verwondingen. De slachtoffers ondervinden tot op de dag van vandaag grote gevolgen van de onverhoedse steekpartij.

Het hof acht een drievoudige poging tot moord bewezen. F. handelde met voorbedachte raad, oordeelt het hof. Hij had een vooropgezet plan om ‘duivelsaanbidders’ die hij zag van het leven te beroven. Het hof acht F. als psychiatrisch patiënt echter volledig ontoerekeningsvatbaar. “Hij is daarmee geen strafbare dader.”

Het hof gaat niet uit van een terroristisch motief en volgt daarmee het standpunt van het OM. Aanvankelijk dacht justitie wel dat de man een terroristisch motief had, onder meer omdat hij Allahu Akbar (God is de grootste) riep toen hij werd neergeschoten door de politie.

Volgens de psychiater en psycholoog handelde F. vanuit een psychose, veroorzaakt door schizofrenie. Hij had religieuze wanen en dacht dat hij handelde in opdracht van de duivel. F. vluchtte in 2014 naar Nederland. Hij raakte depressief na het overlijden van zijn vader. Die Syrische man verdronk op zijn vlucht naar Nederland voor de kust van Libië toen daar in augustus 2015 een schip met vluchtelingen op weg naar Italië kapseisde. F. voelde zich daar schuldig over, omdat hij degene was die zijn vader naar Nederland wilde halen. De moslim zocht zijn heil in softdrugs, kreeg last van somberheid en achtervolgingswaanzin en zocht zijn toevlucht in het geloof.