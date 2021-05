Kabinet besluit 25 mei over volledig openen voortgezet onderwijs

Het kabinet besluit uiterlijk op 25 mei of het voortgezet onderwijs weer volledig opengaat, aldus demissionair premier Mark Rutte. Het Outbreak Management Team wordt gevraagd om een advies wanneer de 1,5 meterregel op de middelbare scholen losgelaten kan worden.

Het kabinet zou graag zien dat scholieren in het voortgezet onderwijs nog voor de zomervakantie weer volledig naar school kunnen. Het OMT waarschuwt echter voor het te vroeg versoepelen in het middelbaar onderwijs, omdat het zou kunnen leiden tot grote problemen in de zorg.

Middelbare scholieren gaan sinds enkele maanden weer een paar dagen per week naar school.