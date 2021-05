Kabinet kijkt pas begin juni of meer versoepelingen mogelijk zijn

Nog meer versoepelingen van de coronamaatregelen zullen op zijn vroegst op 9 juni worden doorgevoerd. Ervan uitgaande dat stap twee die dinsdag werd aangekondigd komende woensdag kan doorgaan, wordt op 1 juni gekeken of de volgende stap mogelijk wordt.

In stap drie van het openingsplan kan er onder voorwaarden weer binnen gegeten worden in de horeca, mogen mensen de musea weer in en wordt het advies voor het maximaal aantal bezoekers thuis verhoogd van twee naar vier per dag. Ook zouden dan binnen weer groepen van dertig mensen bijeen mogen komen, als daar de ruimte voor is, en worden de regels voor binnen- en buitensporten verder versoepeld.

Het openingsplan werd half april gepresenteerd. Toen was nog de hoop dat deze versoepelingen al op 26 mei mogelijk zouden worden. Het wordt dus ten minste twee weken later dan gepland.

Het is overigens ook nog niet helemaal zeker dat stap twee komende week al wordt gezet. Als het aantal patiĆ«nten dat wordt opgenomen in de ziekenhuizen niet met minimaal 20 procent is gedaald ten opzichte van de piek van de coronagolf, wordt de versoepeling gepauzeerd, zoals het kabinet dat noemt. Zo’n hard criterium is voor stap drie nog niet gedefinieerd.