Klimaatjongeren en onderwijsnetwerk eisen beter klimaatonderwijs

Het onderwijs is toe aan een “drastische verbetering” als het gaat om het klimaat, vinden de jongerenorganisaties Fridays For Future en Youth For Climate. Ze doen in een manifest dat ze dinsdag aan Tweede Kamerleden aanbieden diverse suggesties om het onderwijs over klimaatverandering een oppepper te geven.

De jongeren staan niet alleen in hun kritiek. Ook de coöperatie Leren voor Morgen, waarin tal van onderwijsorganisaties en duurzaamheidsclubs samenwerken, vindt dat op scholen meer aandacht moet komen voor duurzaamheid: “Duurzaamheid wordt nog te vaak ad-hoc vormgegeven, vaak als een extra activiteit of project. Docenten krijgen niet genoeg tijd, training en faciliteiten om hun duurzame initiatieven tot regulier onderwijs te maken.” Volgens het netwerk is ons onderwijs de laatste 50 jaar “nauwelijks veranderd” en is het daar wel hoog tijd voor.

“Middelbare scholieren willen leren over de sociaal-economische gevolgen van de klimaatcrisis en over de invloed van mensen op de opwarming van de aarde”, stellen de jongerenorganisaties. Ze wijzen op resultaten van een eigen enquête onder ruim duizend scholieren, van wie 87 procent aangaf op school meer te willen leren over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Een ongeveer net zo groot deel van de deelnemers “zou meer vaardigheden willen ontwikkelen voor het oplossen van problemen die ontstaan als gevolg van klimaatverandering”.

De peiling is niet door een professioneel bureau uitgevoerd, maar woordvoerder Sytze Fortuin benadrukt dat de jonge klimaatactivisten wel hun best hebben gedaan om de vragenlijst “buiten onze eigen bubbel” te verspreiden. Zo hebben ze scholen uit diverse delen van het land benaderd om de peiling aan leerlingen van verschillende niveaus voor te leggen.

In het manifest ‘Klimaat in de Klas’ pleiten de klimaatjongeren verder voor een “vakoverstijgende” benadering. Dat is nodig, omdat de klimaatcrisis te complex is om vanuit afzonderlijke vakken te bekijken, vinden ze. Ruimte moet er vooral zijn voor leerkrachten, maar juist niet voor “commerciële lobby’s en bedrijven die het klimaat in gevaar brengen”. Klimaatonderwijs moet objectief zijn, aldus de opstellers van het pleidooi.