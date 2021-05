Muziekpodia krijgen 1,5 miljoen euro van cultuurfonds

Het Kickstart Cultuurfonds heeft voor 46 muziekpodia een bedrag van in totaal 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld moet gebruikt worden voor het coronaproof maken van de locaties. Zo krijgen de Melkweg in Amsterdam, Grote Kerk in Naarden en het PAARD in Den Haag een deel van het bedrag.

De donaties lopen uiteen van 4796 euro voor podium Hall of Fame in Tilburg tot 100.000 euro voor Paradiso in Amsterdam. Naast muziekpodia ondersteunt het tijdelijke noodfonds ook producenten van professionele podiumkunsten, musea en theaters bij corona-gerelateerde kosten. Zo blijven kunst en erfgoed voor publiek toegankelijk.

Podium Corneel in Lelystad krijgt 17.313 euro voor onder meer het aanpassen van de kassaruimte, backstageruimte en het podium aan de regels voor de 1,5 meter. Muziekpodium en erfgoedlocatie Grote Kerk in Naarden krijgt 25.570 euro voor extra podiumdelen, desinfectiezuilen, kuchschermen en handscanners.

Vorig jaar werd er door het Kickstart Cultuurfonds, een initiatief van bijvoorbeeld de BankGiro Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds, al 16 miljoen euro uitgetrokken. Dit jaar is er 20 miljoen euro beschikbaar.