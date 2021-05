‘Nederlanders gaan niet massaal binnenlandse vakanties afzeggen’

Nederlanders zullen niet massaal hun in Nederland geboekte vakanties gaan afzeggen als het huidige negatieve reisadvies wordt opgeheven. Mocht dat wel gebeuren, dan zullen die vakantiehuisjes ook snel weer gevuld zijn met buitenlandse toeristen. Dat zegt reisbrancheorganisatie ANVR vooruitlopend op de persconferentie van dinsdagavond. Daarin wordt duidelijkheid verwacht over het negatieve reisadvies, dat tot zeker 15 mei geldt.

ABN AMRO waarschuwde maandag in een rapport over toerisme dat hotels en vakantieparken in Nederland rekening moeten houden met zogeheten ‘schaduwvakanties’. Dat zijn vakanties die in eigen land geboekt zijn maar geannuleerd worden als een reis naar het buitenland alsnog kan. Zo’n schaduwvakantie hoeft niet direct tot problemen te leiden, omdat veel vakantieparken de laatste tijd de annuleringsvoorwaarden hebben aangescherpt, zegt ook ANVR-voorzitter Frank Oostdam.

Daarnaast spreekt Oostdam zich uit tegen zogeheten ‘landenbubbels’, afspraken tussen landen die aan elkaar grenzen, zoals Nederland, BelgiĆ« en Duitsland. “Dat is in de zomer vorig jaar ook geprobeerd, maar toen geen succes geworden. Een landenbubbel hoeft ook niet, vanwege de fase waarin we nu zitten en gezien de plannen van het kabinet.” Dan doelt Oostdam op de toenemende vaccinatiegraad, ook in landen om Nederland heen. “Het kabinet denkt aan verantwoord risico nemen, dan moet dat ook gelden voor reizen.”

Oostdam blijft positief over de zomer. “Als het wordt wat er nu is uitgelekt, namelijk het afschaffen van het generieke negatieve reisadvies en dat er individuele bestemmingsadviezen komen, dan staat de deur op een kiertje. Maar dat is zo ongelofelijk belangrijk voor het herstel. Ik ga ervan uit dat een aantal landen op geel komt te staan.” Op basis van de Europese RIVM-besmettingscijfers denkt Oostdam dan aan onder meer Portugal, Malta, Finland en een aantal Griekse en Spaanse eilanden.