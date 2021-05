Oud-politicus Meindert Leerling overleden

Oud-politicus Meindert Leerling is op 85-jarige leeftijd overleden. Leerling zat van 1981 tot 1994 in de Tweede Kamer voor de Reformatorische Politieke Federatie (RPF), een van de voorlopers van de ChristenUnie. Hij was tevens fractievoorzitter van zijn partij. De ChristenUnie bevestigt het overlijden van Leerling.

Onder leiding van Leerling kwam de RPF in 1981 in de Tweede Kamer, waar hij tot 1994 zat. “Daar heeft hij jarenlang als eenmansfractie trouw en met enorm veel inzet zijn werk gedaan”, zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij roemt de “grootsheid” en “warme betrokkenheid bij Israël” van Leerling.

Voordat hij toetrad tot de Tweede Kamer was Leerling onder meer actief bij de Evangelische Omroep. Na zijn politieke carrière leidde hij onder meer reizen naar Israël.