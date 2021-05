Rutte: versoepelingen gaan door als de richting goed is

De versoepelingen van de coronamaatregelen gaan door als de richting goed is. Dat zei demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond. Het OMT wil pas een verruiming als de instroom in de ziekenhuizen daalt met 20 procent. “Wel of niet versoepelen hangt niet van een procent meer of minder af. Als de richting goed is, maar nog geen 20 procent, dan durven we de stap aan.”

Het OMT vindt dat er een daling moet zijn van 20 procent ten opzichte van de piek op 21 april, aldus de minister-president. In de meest recente Stichting NICE-cijfers van 7 mei, waar het OMT zich op baseert, was de gewenste daling nog niet te zien. De ontwikkelingen in de ziekenhuizen stemmen het kabinet desalniettemin optimistisch.

Mochten de cijfers toch nog tegenvallen, dan zal het kabinet maandag op de pauzeknop drukken, zei Rutte. “We denken niet dat het zover komt, maar we moeten er wel rekening mee houden.”

De versoepelingen die vanaf 19 mei ingaan houden onder meer in dat sekswerkers aan de slag mogen gaan en dat terrassen open mogen van 06.00 tot 20.00 uur.