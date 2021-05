Straks weer groepstrainingen buiten en ook sportscholen weer open

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen als de versoepelingen volgende week doorgaan weer in groepsverband buiten sporten. Ook sportscholen en zwembaden gaan weer open. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte dinsdagavond aangekondigd tijdens de persconferentie. Voorwaarde is wel dat de cijfers over het aantal ziekenhuisopnames het toestaan.

Er mag buiten gesport worden in groepen van hooguit dertig personen, mits zij 1,5 meter afstand houden. Wedstrijden zijn niet toegestaan en publiek is niet welkom. Kleedkamers blijven dicht en de douches ook.

Binnensportlocaties zoals sportscholen mogen ook weer open. Daar mag in groepjes van hooguit twee personen samen getraind worden, met een maximum van dertig mensen per ruimte. Zwemmen in het zwembad kan ook weer. Daar zijn de kleedkamers en douches wel open.