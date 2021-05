Bijna 4 miljoen kijkers volgen coronapersconferentie

Ruim 3,9 miljoen Nederlanders keken dinsdagavond naar de coronapersconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. De persconferentie werd uitgezonden op NPO 1 (2,48 miljoen kijkers), RTL 4 (1,01 miljoen kijkers) en SBS6 (431.000 kijkers).

De persconferentie, waarin mogelijke versoepelingen werden aangekondigd met ingang van volgende week, trok minder kijkers dan de laatste op 21 april. Toen keken er ruim 4,7 miljoen Nederlanders. De coronapersconferentie van eind april 2020 trok destijds vooralsnog de meeste kijkers. Maar liefst 7,8 miljoen Nederlanders schakelden toen in.

De persconferentie op NPO 1 was dinsdag met 2,48 miljoen kijkers het best bekeken programma. Hierna volgen het NOS Journaal om 20.00 uur en de Vooravond op NPO 1, die met respectievelijk 2,28 miljoen kijkers en 1,53 miljoen kijkers het tweede en derde best bekeken programma waren.