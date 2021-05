Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is uit voorzorg in quarantaine gegaan en werkt de komende dagen vanuit huis. Daartoe heeft ze besloten nadat ze een melding had gekregen van de CoronaMelder-app dat ze in de buurt is geweest van iemand die besmet was.

Halsema heeft geen klachten. Ze heeft een eerste test gedaan en die was negatief, zegt haar woordvoerder. Donderdag volgt een tweede coronatest.