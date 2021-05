Derde ‘Mars van de menselijke verbinding’ op 12 juni

Police for Freedom heeft opnieuw een ‘Mars van de menselijke verbinding’ aangekondigd. Die vindt plaats op zaterdag 12 juni, meldt een woordvoerder van de actiegroep in een filmpje op sociale media. De locatie blijft voorlopig geheim.

Afgelopen zaterdag tegen 12.00 uur doken zeker duizend aanhangers van Police for Freedom ineens op in Barneveld, waar ze een mars wilden lopen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. De locatie van deze tweede ‘Mars van de menselijke verbinding’ was pas twee uur eerder bekendgemaakt.

Burgemeester Jan Luteijn van het Gelderse dorp werd erdoor overvallen en kondigde een noodbevel af. Hij gaf de deelnemers anderhalf uur de tijd om te vertrekken. De meesten liepen binnen die tijd een rondje door het buitengebied van Barneveld, maar een klein deel boog af en liep het centrum in. Daar ontstond een schermutseling met ME’ers, die in de minderheid waren en hun wapenstok gebruikten. Ook zou een politiebusje een man op een zebrapad hebben aangereden.

Volgens de organisatie was de route in Barneveld te kort en liep die te veel door landelijk gebied. Daardoor is “duidelijk geworden dat een groot gedeelte van de deelnemers méér behoefte had aan zichtbaarheid in dichter bewoonde wereld. Dat nemen we uiteraard mee naar de planning voor de derde mars.”

De eerste mars van Police for Freedom was op 10 april in Baarn, na in verschillende steden te zijn verboden. Deze plotselinge protestmars van ongeveer 2000 mensen verliep zonder incidenten.