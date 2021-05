Hamer hoopt alle fractievoorzitters volgende week te spreken

De nieuwe informateur Mariëtte Hamer hoopt de volgende fase van de formatie volgende week te starten met gesprekken met alle fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer. Dat zei ze woensdag voorafgaand aan haar gesprek met Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp, waarin ze zal praten over haar opdracht als informateur.

In die opdracht zal staan dat ze met verschillende partijen tot eerste voorstellen voor een nationaal herstelplan moet komen om Nederland uit de coronacrisis te helpen. Dat moet volgens Hamer “snel in de steigers” worden gezet. Verder zal ze gaan praten met jongeren en met sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Zij krijgt daarvoor van de Kamer tot 6 juni de tijd.

Hamer is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en voormalig politica voor de PvdA. Ze zegt niet als PvdA’er gevraagd te zijn voor de opdracht, maar vanwege haar rol als SER-voorzitter. In die functie moet ze “boven de partijen kunnen staan”, zegt ze. Hamer heeft niet met PvdA-leider Lilianne Ploumen gesproken over een functie als informateur. Zij hebben elkaar “een paar weken geleden” voor het laatst gebeld, zegt ze.

De vorige informateur Herman Tjeenk Willink sprak alle fractievoorzitters ook al twee keer. Toen ging het veel over het onderlinge vertrouwen. Vooral het vertrouwen in VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte liep grote schade op, nadat hij onterecht verklaarde niet gesproken te hebben over kritisch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens de verkenning. Ook werd veel gesproken over een nieuwe, transparante bestuursstijl en een belangrijkere rol voor de Tweede Kamer als “tegenmacht”. In zijn eindverslag schreef Tjeenk Willink dat de meeste partijen Rutte niet bij voorbaat al uitsluiten in de formatie.