Hamer krijgt tot 6 juni om te kijken welke partijen gaan formeren

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is door D66 en VVD voorgedragen als nieuwe informateur. Zij moet onderzoeken of er al stappen zijn te zetten om de politieke cultuur te vernieuwen en een economisch herstelplan in elkaar te zetten. Eerst moet inhoudelijk worden vastgesteld hoe het beleid er de komende jaren ongeveer uit moet gaan zien. Daarvoor heeft ze tot 6 juni de tijd, stelt de motie waarmee de partijen haar voordragen. Pas daarna gaat Hamer onderzoeken welke partijen een nieuwe coalitie gaan vormen, zo blijkt uit het voorstel van D66 en VVD.

Het herstelplan moet volgens de motie van D66-leider Sigrid Kaag en VVD-voorman Mark Rutte ook een oplossing bieden voor “veel langer bestaande problemen in economie en samenleving”. Het idee is dat er eerst een akkoord komt waar veel partijen steun voor uitspreken. Het herstelplan kan vervolgens een “eerste hoofdstuk” van het regeerakkoord worden, zo opperde Rutte al eens.

De Kamer debatteerde woensdag over het verslag van de oud-informateur Herman Tjeenk Willink, net als Hamer een PvdA’er. Over de motie moet nog gestemd worden, maar daarvoor lijkt voldoende steun.

De partijen in de Tweede Kamer spraken eerder al met de oud-verkenners en zijn al twee keer bij Tjeenk Willink langs geweest. Toch is nog steeds niet officieel duidelijk welke partijen met elkaar om tafel gaan om een nieuwe coalitie te vormen. Die taak ligt straks bij Hamer. De Kamer zal opnieuw debatteren nadat zij haar verslag heeft uitgebracht.