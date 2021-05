Militairen waarschijnlijk in juli al terug uit Afghanistan

De Nederlandse militairen die in Afghanistan meededen aan de NAVO-missie Resolute Support zijn waarschijnlijk al in juli weer terug in Nederland. Eerder was de verwachting dat de terugtrekking, die vanaf 1 mei is ingezet, in september afgerond zou zijn. Maar volgens de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg zal de afbouw van de missie binnen “enkele maanden” afgerond zijn.

Nederlandse stafofficieren die in de hoofdstad Kabul werkten zijn inmiddels terug. De rest zit in Mazar-e-Sharif, in het noorden van het land. In totaal waren er ruim tweehonderd Nederlanders in Afghanistan voor de NAVO-missie.

Volgens een woordvoerder van Defensie gaat de terugtrekking sneller dan verwacht, omdat rekening werd gehouden met eerdere missies in bijvoorbeeld Mali of Uruzgan. Toen waren lange transportroutes nodig om vliegvelden te bereiken, maar zowel Kabul als Mazar-e-Sharif beschikt over een vliegveld.

Voorafgaand aan de terugtrekking stuurde Nederland nog tachtig militairen om de missie te beveiligen. Verwacht werd dat de Taliban terugtrekkende troepen zou aanvallen als zij na 1 mei nog aanwezig waren. Die datum werd afgesproken in een akkoord met de Verenigde Staten en de Taliban beschouwt het als een schending als na die datum nog troepen aanwezig zijn. Tot dusver zijn er nog geen grootschalige aanvallen geweest. Maar dat kan niet gezien worden “als een garantie dat de terugtrekking van westerse troepen geweldloos zal verlopen”, waarschuwt demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie).