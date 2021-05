Mogelijk minder vaccins van Janssen geleverd

Mogelijk worden er minder vaccins van Janssen geleverd. Dat komt door productieproblemen bij de fabriek van moederbedrijf Johnson & Johnson in de Verenigde Staten, aldus demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij had deze maand gehoopt op een “stabiele instroom” van ongeveer een miljoen vaccins tegen het coronavirus. Maar zover is het niet gekomen.

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft onlangs een fabriek gesloten waar grondstoffen voor het vaccin van Janssen werden gemaakt. Er waren onder meer problemen met hygiƫne. Johnson & Johnson gaat er nog wel van uit dat het dit jaar nog steeds de beloofde 200 miljoen coronavaccins van Janssen aan de Europese Unie plus Noorwegen en IJsland zal leveren.

Ook blijven de leveringen van farmaceut AstraZeneca onvoorspelbaar, aldus De Jonge. “De ene week zijn ze heel hoog, de andere week zijn er geen leveringen.” De EU is daarom een proces begonnen tegen het bedrijf.