PvdA vertrouwt Rutte nog niet, GroenLinks houdt deur op een kier

Het vertrouwen in demissionair premier Mark Rutte is bij PvdA-leider Lilianne Ploumen nog niet hersteld, zegt ze woensdag tijdens het debat over de formatie. Eerder steunde de PvdA een motie van wantrouwen tegen hem, die het nipt niet haalde. Ook GroenLinks zette haar handtekening onder die motie, maar partijleider Jesse Klaver vindt “dat we de inhoudelijke gesprekken met elkaar moeten starten”. Dat is volgens hem ook de taak die de Kamer heeft gekregen van informateur Herman Tjeenk Willink.

De PvdA en GroenLinks worden genoemd als partijen die zich mogelijk zouden aansluiten bij de VVD en D66 voor de formatie van een nieuw kabinet. Ploumen lijkt de deur hiervoor dicht te doen. “Ik ben vandaag niet van oordeel veranderd”, verwijst Ploumen naar de motie van wantrouwen. Ze heeft “met belangstelling” geluisterd naar de ideeën over een nieuwe bestuurscultuur die Rutte maandag deelde in een uitzending van Nieuwsuur. Toen pleitte hij onder meer voor meer debat in de ministerraad en de Tweede Kamer en meer ruimte voor menselijkheid bij uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst.

Zelf noemde hij die ideeën “radicaal”, maar Ploumen is niet onder de indruk. De voorstellen van Rutte waren volgens haar “onder de maat”.

Eerder noemde Klaver de plannen van Rutte ook al “niet voldoende voor wat Nederland nodig heeft”. In het debat werd de GroenLinks-leider door andere partijen gevraagd of hij samenwerking met Rutte resoluut afwees. Dat bleek niet het geval, maar enthousiast is Klaver er ook nog niet over. “Of Mark Rutte ooit nog een ander mens wordt? Spoiler alert, ik denk het niet”, zei hij. “Maar mensen kunnen wel veranderen en we kunnen wel proberen dingen anders te doen.”

Hij benadrukte nogmaals dat partijen eerst moeten kijken of ze het over bepaalde punten al eens kunnen worden. “Kun je tot elkaar komen en kun je ervoor zorgen dat hoe het hier in Nederland gaat beter wordt en dat we het anders doen met elkaar?” wil Klaver weten.