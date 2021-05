RIVM: vreemde geur uit riool Lelystad was benzine

De vreemde benzine-achtige geur die zaterdag uit het riool in Lelystad opsteeg, werd inderdaad veroorzaakt door aardolieproducten zoals benzine. Dat concludeert het RIVM na onderzoek, meldt de gemeente Lelystad. Het is nog niet bekend hoe deze producten in het riool kwamen.

Uit voorzorg moesten zaterdag zo’n 500 inwoners in de wijk Punter hun huis uit omdat er een vieze lucht hing. In eerste instantie werd gedacht dat het om gas ging, maar de lucht bleek uit het riool te komen. Zondag konden de mensen weer terug naar hun woningen.

Omdat de bewoners snel zijn geëvacueerd en de stoffen relatief kort hebben ingeademd, zijn er volgens de gemeente geen nadelige gevolgen voor de gezondheid te verwachten. Als bewoners toch lichamelijke klachten mochten hebben, adviseert de gemeente hen contact op te nemen met hun huisarts. Bewoners zijn ook met een brief geïnformeerd wat ze moeten doen als ze geestelijke klachten hebben.

“Ik ben blij dat we nu weten uit welke stoffen de vloeistof uit het rioolwater bestaat. Helaas is nog niet bekend wat de oorzaak is geweest. Dat onderzoek is nog in volle gang. Zodra er meer bekend is uit het politieonderzoek gaan wij hierover berichten op onze website”, aldus burgemeester Henry Meijdam van Lelystad.

“Duidelijk is dat er stoffen in het riool aanwezig waren die er niet in horen te zitten. Uit de analysemonsters blijkt het een mengsel van stoffen te zijn geweest, dat overeenkomsten vertoonde met aardolieproducten zoals benzine. Doordat mensen snel zijn geëvacueerd, konden zij de stoffen vanuit het riool maar relatief kort ruiken en inademen. Om deze reden zijn er geen nadelige gevolgen voor de gezondheid te verwachten”, aldus Meijdam.