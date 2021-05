In Wernhout (Noord-Brabant) is woensdag het stoffelijk overschot aangetroffen van een pasgeboren baby, meldt de politie. Het lichaam werd gevonden in een park bij de Kleine Heistraat.

De politie kreeg er rond 17.30 uur een melding over van een getuige.

De politie is ter plaatse en doet onderzoek. Mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het park worden door de politie opgeroepen zich te melden.