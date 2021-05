Verdachte moord (1997) op Els Slurink ‘kende haar niet’

Verdachte Jahangir A., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Els Slurink in 1997 in Groningen, kende de 33-jarige vrouw naar eigen zeggen niet. Dit heeft hij verklaard bij de politie, bleek woensdag bij een inleidende zitting in de rechtbank in Groningen.

De zaak was jarenlang een zogenoemde cold case. Slurink werd 21 maart 1997 gevonden in haar woning aan het Van Brakelplein. De klinisch psychologe was ’s nachts met een steek in het hart om het leven gebracht. De politie trof DNA van een onbekende man aan onder een nagel van Slurink. In de achtertuin werden schoenafdrukken gevonden. Het wapen bleef spoorloos.

A. (44) werd in februari dit jaar gearresteerd in Geldrop. In januari 2020 was er al een DNA-match. In het belang van het onderzoek is er lang gewacht tot de aanhouding, legde de officier van justitie woensdag uit. De DNA-match gaf geen antwoord op alle vragen en sloot meerdere scenario’s niet uit, aldus de aanklager. De officier van justitie spreekt van een “zorgvuldige voorbereiding”.

Om meer informatie over A. te verzamelen, bracht de politie de zaak begin dit jaar opnieuw breed in de publiciteit. Het programma Opsporing Verzocht besteedde er aandacht aan. Op bijna honderd locaties in de stad Groningen hingen twee weken lang posters.

A. was woensdag niet aanwezig. Hij heeft bij de politie laten weten geen verklaring te hebben voor de DNA-match. Hij zou Slurink nooit in zijn leven hebben gezien. Het Openbaar Ministerie gaat uit van moord.

“Een DNA-spoor is niet automatisch een daderspoor”, benadrukte de advocaat van A. Dat het een mengprofiel betreft, met DNA van Slurink, roept volgens hem vragen op. De raadsman stelt dat er ook DNA van een vrouw is aangetroffen op Slurink. Behalve het DNA is er geen andere link met A., aldus de advocaat. “Zo is nergens een vingerafdruk van hem gevonden.”

De rechtbank wil de zaak in december behandelen. A. blijft in voorarrest. Hij gaat nog naar het Pieter Baan Centrum voor psychisch onderzoek.