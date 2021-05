Verdachte van schoppen politiehond Malieveld voor de rechter

Een 36-jarige man uit Noordwijk staat woensdag voor de politierechter voor het slaan en schoppen van een agent en zijn diensthond Vito. Dit gebeurde op 14 maart op het Malieveld, na een uit de hand gelopen demonstratie van Nederland in Verzet tegen de coronamaatregelen.

Daarbij was ook een 46-jarige Amsterdammer die met een vechthond op de agent en Vito afkwam. “Laat die man gaan, anders kan je lachen”, schreeuwde hij. De agent kwam hierdoor zo in het nauw dat hij zich genoodzaakt voelde een waarschuwingsschot af te vuren. De derde verdachte die terechtstaat is een 21-jarige man uit Doetinchem. Hij zou tijdens de demonstratie een paraplu naar een politieagent te paard hebben gegooid.

Afgelopen maandag was ook een themazitting met verdachten die zich zouden hebben misdragen tijdens de demonstratie die werd beĆ«indigd met charges door de politie. De politierechter legde deels voorwaardelijke taakstraffen tot 50 uur op aan twee mannen die ME’ers aanvielen. Een van hen duwde een fiets tegen een ME’er, een andere verdachte had een ME’er twee keer tegen het vizier geslagen. Twee andere verdachten van geweldsincidenten zijn vrijgesproken.

Bij de ongeregeldheden werden twintig mensen aangehouden. Zes agenten raakten gewond. Na de demonstratie doken verschillende filmpjes op over mogelijk bovenmatig politiegeweld. Daar wordt volgens het Openbaar Ministerie nog onderzoek naar gedaan.