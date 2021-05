Weekgemiddelde coronagevallen verder gedaald

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen van de afgelopen week is woensdag verder gedaald tot het laagste peil sinds eind maart. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 6604 besmettingen per etmaal.

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend telde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 6422 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er wel 864 meer dan dinsdag. Maar op maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder positieve gevallen dan later in de week. Dat komt doordat in de weekenden minder mensen zich laten testen op het coronavirus. Vergeleken met vorige week woensdag daalde het aantal positieve tests afgelopen etmaal met 832.

Het aantal vastgestelde sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met zestien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiƫnt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 44 overlijdens geregistreerd.