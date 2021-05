‘Zorgbonus is pure minachting voor verpleegkundigen’

De bonus van 200 tot 240 euro voor zorgpersoneel van het demissionaire kabinet is “pure minachting van verpleegkundigen en verzorgenden”, reageert Michel van Erp van de medische vakbond NU’91. “Hoe kan het kabinet nu nog ooit spreken over waardering voor deze beroepsgroep, als je eerst 500 euro in het vooruitzicht stelt en dat nu opeens meer dan halveert”, vraagt de vakbondsman zich af.

Van Erp vraagt zich ook af hoe het kabinet nog ooit geloofwaardig kan zijn voor zorgmedewerkers. “Er wordt een gigantisch groot beroep op deze mensen gedaan. Tot op de dag van vandaag is het hartstikke druk in de ziekenhuizen, mensen werken veel meer dan ze zouden moeten werken. Dat doen ze ook allemaal, ze houden de zorg draaiend in Nederland. Mensen zijn teleurgesteld en boos over dit fooitje dat ze nu krijgen”, aldus Van Erp.

Het kabinet maakte woensdag de bonus bekend voor alle medewerkers in de zorg. Vorige maand kwam het kabinet met twee opties voor de bonus. Of net als vorig jaar een bonus voor alle medewerkers of een bonus alleen voor zorgmedewerkers die veel werken met corona. Zij zouden dan een bonus van netto 500 euro krijgen.