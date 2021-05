Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw gedaald

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Ziekenhuizen behandelen nu 2231 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 26 maart.

Ten opzichte van woensdag daalde het aantal opgenomen coronapatiënten met 114. Dat is een iets minder grote daling dan de dag ervoor, toen er met 135 minder mensen de grootste daling in een dag sinds 1 januari genoteerd werd.

Op de verpleegafdelingen zijn 109 bedden vrijgekomen ten opzichte van woensdag. Op die vleugels liggen nu 1498 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met vijf naar 733. Het is de achtste achtereenvolgende dag waarop het aantal ic-patiënten met corona daalt.

Ook het aantal nieuwe opnames daalt. In de afgelopen 24 uur zijn 240 coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care beland. Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) hebben ziekenhuizen in de afgelopen zeven dagen 1781 nieuwe patiënten opgenomen. Dat komt neer op gemiddeld 254 mensen per dag.

In de afgelopen twee weken, sinds de piek eind april, is het gemiddelde aantal nieuwe opnames met bijna 18 procent gedaald. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, vindt dat de coronamaatregelen volgende week kunnen worden versoepeld als het gemiddelde aantal opnames ongeveer 20 procent lager ligt.