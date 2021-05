ME grijpt in na onrust bij stadion De Graafschap

Na het mislopen van promotie is het nog enige tijd onrustig geweest bij stadion de Vijverberg. Fans gooiden met zwaar knalvuurwerk en bleven na de wedstrijd tegen Helmond Sport hangen bij het stadion. De ME heeft opgetreden. Ook zijn er in de buurt van het stadion vernielingen aangericht.

Enkele honderden fans van De Graafschap verzamelden zich tijdens het duel al achter een van de tribunes. Van buiten het stadion probeerden zij de ploeg tijdens de wedstrijd tegen Helmond Sport aan te moedigen met gezang en vuurwerk. Ze bekeken het duel via mobiele telefoons. De coronamaatregelen werden daarbij niet nageleefd.

Na afloop van de wedstrijd kwamen daar veel fans bij die waarschijnlijk naar het stadion waren gekomen in de hoop dat De Graafschap zich zou verzekeren van promotie. Het bleef echter 0-0.

Het parkeerterrein voor de hoofdingang was afgesloten met een hek en stewards zagen erop toe dat de fans de hoofdingang niet konden bereiken.

Een uur na de wedstrijd leek de rust te zijn teruggekeerd, maar fans hielden zich op bij de spelersbussen, waar zij ‘Forza De Graafschap’ zongen om hun club bij te staan en zwaar vuurwerk en fakkels afstaken.

De spelersbus van Helmond Sport werd enige tijd opgehouden, maar kon uiteindelijk toch vertrekken. Medewerkers moesten voor hun eigen veiligheid binnen of rondom het stadion blijven.

Vorige week vrijdag ging het al mis bij de Vijverberg, waar onder meer een persfotograaf werd mishandeld.

Na het doelpuntloze gelijkspel moet De Graafschap de play-offs in om alsnog een plek in de Eredivisie te kunnen veiligstellen.